Diocesi: Cassano all’Jonio, concesso il titolo di basilica minore al santuario della Madonna del Castello in Castrovillari

“Ho la grande gioia di annunciare che la Congregazione del Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti, dopo una lunga interlocuzione che ha visto coinvolte la diocesi e anche la Presidenza della Conferenza episcopale italiana, mi ha inviato il ‘Decreto della concessione del titolo di basilica minore al santuario diocesano Madonna del Castello in Castrovillari’”. Lo ha scritto il vescovo di Cassano all’Jonio, mons. Francesco Savino, sottolineando che “tale riconoscimento intende intensificare il vincolo con la Chiesa di Roma e con il Santo Padre e promuove al tempo stesso l’esemplarità quale centro di particolare azione liturgica e pastorale della diocesi”. “Il Decreto – prosegue mons. Savino – desidera richiamare alla mia attenzione, come vescovo, le concessioni annesse al titolo di basilica minore, come pure gli impegni e i doveri di ordine liturgico-pastorale, esposti ai capitoli III e IV del Decreto Domus Ecclesiae del 9 novembre 1989 (cfr. Notitiae 26 [1990] 15-17, e Acta Apostolicae Sedis 82 [1990] 438-440)”. “Come Chiesa locale – conclude il vescovo – lodiamo e ringraziamo il Signore per il dono di questo riconoscimento e, senz’altro organizzeremo una celebrazione per esprimere nella liturgia il nostro rendimento di grazie e la nostra gioia”.