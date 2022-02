Giornata per la vita: Cav Mangiagalli, il 6 febbraio torna sui sagrati di diverse parrocchie di Milano con le sue primule

In occasione della 44° Giornata per la vita che si terrà domenica 6 febbraio, il Cav Mangiagalli quest’anno ritornerà a festeggiare la Vita con le sue colorate e gioiose primule sui sagrati di diverse parrocchie di Milano . “Per venire incontro alle difficoltà di chi, in questo periodo, potrebbe essere costretto a rimanere a casa, abbiamo organizzato, come lo scorso anno, una pagina dedicata sul nostro sito www.cavmangiagalli.it dove sarà possibile prenotare le confezioni di primule e scegliere se riceverle direttamente a casa (Milano e hinterland) oppure farle ritirare presso il nostro magazzino di Via Valsugana 1 a Milano (zona Piazzale Lodi)”, spiega il Cav Mangiagalli. L’iniziativa on line durerà un’intera settimana, dal 31 gennaio al 7 febbraio compresi.

Giovedì 3 febbraio, dalle 21 alle 22, presso la basilica di Sant’Ambrogio di Milano si terrà una veglia di preghiera per la vita organizzata da Federvita Lombardia.