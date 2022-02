Editoria: Rogate Ergo, il numero di febbraio dedicato al cammino sinodale

Foto archivio

L’ascolto, tema portante del Cammino sinodale in atto nella Chiesa, costituisce il focus del numero di febbraio della rivista “Rogate ergo”. Per l’antropologo don Antonio Malo “ascoltare” è più importante del “parlare”. “Ascoltare è l’arte del darsi, in quanto richiede attenzione agli altri, alla loro vita, alla loro esperienza. Ma è un’arte che non si può insegnare; si impara ad ascoltare ascoltando con coraggio e intelligenza”, scrive la pedagogista Paola Bignardi, perché “non è un’attività come le altre, né una strategia, ma un processo spirituale di grande impegno; è un atteggiamento dello spirito, che dà un’impronta a tutta la persona”. Proprio per questo ascoltare ha a che fare con la vocazione. “Ogni decisione – spiega lo psicologo canossiano padre Amedeo Cencini – ha come punto di partenza l’ascolto”.

La rivista riporta in proposito l’esperienza dei “Gruppi di ascolto” della diocesi di Milano, sorti negli anni ’80 dietro impulso del card. Carlo Maria Martini. Alcuni intervistati parlano dell’origine della loro vocazione. Emmanuel, che ha lasciato la magistratura per farsi sacerdote, confessa: “Fare il giudice mi ha insegnato che l’ascolto è fondamentale”. Lo scozzese Magnus, ascoltando le notizie della guerra in Bosnia, ha venduto quanto aveva e ha fondato una ong con la quale promuove progetti di solidarietà in Africa.