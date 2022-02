Diocesi: Ugento, domani mons. Angiuli presiede la messa per la benedizione del reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Panico di Tricase

In occasione della festività di san Biagio, protettore della gola e degli otorinolaringoiatri, il vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli, presiederà domani, giovedì 3 febbraio, una messa nella cappella al primo piano dell’ospedale “Cardinale G. Panico” di Tricase per la benedizione del reparto di otorinolaringoiatria, del personale e dei suoi degenti. Il rito, con inizio alle 8.30, sarà concelebrato dal vescovo emerito, mons. Fernando Panico, e trasmesso in diretta Facebook sulla pagina Cdal Ugento-S. Maria di Leuca.

Terminata la celebrazione, la squadra calcio A.s.d. Città di Gallipoli donerà al Polo didattico universitario Scuola di infermieristica le protesi degli arti superiori perché possano essere impiegate per la formazione pratica degli studenti. Saranno presenti la direttrice generale dell’Azienda ospedaliera Panico, suor Margherita Bramato, il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, e una delegazione della società di calcio del Gallipoli guidata dal presidente Vincenzo Carrozza.