Ue: Comece, lanciato oggi il nuovo sito per “rendere più visibile e chiara la missione di dialogo con le istituzioni europee”

Rendere più visibile e chiara la sua missione di dialogo con le istituzioni europee, mettere in luce l’identità e soprattutto i suoi contributi alle politiche dell’Ue, promuovere il bene comune. Il tutto costruito in modo da raggiungere gli utenti in tutte le lingue parlate in Ue e ovunque decidano di navigare, su desktop, cellulare e tablet. Con questi obiettivi, la Comece, la Commissione degli episcopati Ue, ha lanciato oggi il suo nuovo sito web: www.comece.eu. “Il nostro obiettivo principale – si legge in un comunicato diffuso oggi – è fornire agli utenti un’esperienza più intuitiva e facile da usare che presenti chiaramente la missione di dialogo della Comece con le istituzioni dell’Ue. Il nuovo sito mette in luce l’identità della Comece, la sua struttura, la sua storia, la sua comunicazione e, soprattutto, i suoi contributi alle politiche dell’Ue per la promozione del bene comune. Presenta un aspetto rinnovato, una navigazione migliorata e una serie di nuovi elementi che renderanno l’esperienza complessiva più impattante su desktop, dispositivi mobili e tablet”. “Volevamo rendere l’esperienza dell’utente il più semplice ed efficace possibile. Il nuovo sito ha una struttura più chiara, che lo rende più facile da usare e più facile da navigare”, afferma p. Manuel Barrios Prieto, segretario generale della Comece.

“Il nuovo sito web si inserisce in una nuova strategia di comunicazione lanciata nel 2019 con l’obiettivo di rendere l’attività della Comece più visibile e disponibile e, quindi, più utile alla missione dell’istituzione”, evidenzia Alessandro Di Maio, responsabile dell’Ufficio stampa della Comece. Lo staff spiega che sono state potenziate le funzionalità di contenuto e comunicazione, mentre uno strumento di ricerca interno consentirà agli utenti di esplorare l’intera attività della Comece. Il nuovo sito include un’importante novità: lo strumento delle lingue, che renderà l’intero sito disponibile anche a chi non parla inglese. Il sito è ora accessibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea. Il sito, che include anche una Newsletter sull’attività della Comece, è stato progettato e realizzato con il supporto di Carlos Ortiz de Diego (Spagna) e Yuhyun Kim (Corea del Sud), “due straordinari giovani professionisti che abbiamo avuto l’onore di avere come stagisti presso l’Ufficio stampa Comece”.