Diocesi: Bolzano-Bressanone, venerdì il convegno “Per Dio nessuno è troppo piccolo – pastorale con persone con disabilità”

Al tema della disabilità è dedicato il tradizionale convegno diocesano di febbraio, proposto dall’Ufficio pastorale diocesano di Bolzano-Bressanone e dall’Accademia Cusanus di Bressanone, in programma venerdì 4 febbraio, dalle 15, alla Cusanus. Il convegno, che si svolgerà in presenza e on line, ha come titolo “Per Dio nessuno è troppo piccolo – pastorale con persone con disabilità”.

Due le relazioni: don Stefano Buttinoni, sacerdote dell’arcidiocesi di Milano, incaricato Caritas per la disabilità con i giovani negli oratori milanesi, parlerà del tema “Far appartenere le persone con disabilità alla comunità cristiana ci salva dall’autosufficienza”; Vanessa Macchia, docente di didattica e pedagogia speciale alla facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Bolzano, parlerà della comunità inclusiva e del contributo della pedagogia dell’inclusione. Seguirà la discussione pubblica.

L’appuntamento è organizzato nel rispetto delle vigenti disposizioni anti Covid-19.

