“Assistiamo da un anno con dolore alle violenze in Myanmar”. Lo ha ricordato il Papa, che al termine dell’udienza di oggi ha rivolto un appello “affinché la comunità internazionale si adoperi per la riconciliazione tra le parti interessate”. “Non possiamo voltare lo sguardo dall’altra parte di fronte alle sofferenze di tanti fratelli e sorelle”, il monito di Francesco: “Chiediamo a Dio la consolazione per quella popolazione martoriata. A lui affidiamo gli sforzi di pace”.