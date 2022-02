Giornata vita consacrata: mons. Peña Parra, “non cadere nello scoraggiamento”

“Una delle sfide che appartiene a tutte le vocazioni nella Chiesa è quella di cadere nello scoraggiamento”. Lo ha detto mons. Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato, nell’omelia della messa presieduta ad Abu Dhabi in occasione dell’apertura della nunziatura apostolica negli Emirati Arabi Uniti. Soffermandosi sul “ruolo importante della vita consacrata nella missione della Chiesa”, che si celebra nella Giornata di oggi, il sostituto ha fatto notare che “corriamo il rischio di perdere la speranza e di chiederci perfino se lo sforzo valga la pena”. “Sappiamo dalla storia, comunque, che è sempre stato così”, l’analisi di Peña Parra, che ha ricordato come perfino Gesù è stato vittima di “rifiuto e incomprensione, per non menzionare il tradimento e la morte”, ma alla fine “sopportando pazientemente ha conquistato per noi la corona della vittoria”. “La comunità cattolica di Abu Dhabi e l’intera penisola arabica è un esempio di pazienza e di vita cristiana nutrita della speranza”, l’omaggio del sostituto, secondo il quale “ogni parte del corpo di Cristo che è la Chiesa ha un ruolo da giocare”, anche se è “un piccolo gregge”. “Preghiamo per le benedizioni della perseveranza, della pazienza e della speranza, in modo da non scoraggiarci neanche quando i nostri sforzi non sembrano portare frutti”, l’invito finale.