Francia: il presidente Macron raddoppia i fondi stanziati per le scuole cristiane in Medio Oriente, da 2 a 4 milioni di euro

Mentre in Libano è in corso la visita ufficiale dell’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato Vaticana, a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron annuncia il raddoppio dei fondi stanziati dall’Eliseo a sostegno della rete delle scuole cristiane nei Paesi del Medio Oriente. Il Capo di Stato francese, riporta l’agenzia Fides, ha dato notizia della decisione presa a favore degli istituti educativi cristiani mediorientali la sera di martedì 1° febbraio, ricevendo all’Eliseo 150 invitati di associazioni e gruppi coinvolti nel sostegno alle comunità cristiane del Medio Oriente. Durante la serata, mons. Pascal Gollnisch, direttore dell’Œuvre d’Orient (associazione direttamente coinvolta nella raccolta e nello stanziamento di fondi alle scuole cristiane mediorientali) è stato decorato con l’onorificenza della Legion d’Onore. “Sostenere i cristiani d’Oriente – ha detto Macron – rappresenta un impegno secolare della Francia, una missione storica” che “risponde alla necessità di non abbandonare mai la lotta per la cultura, l’educazione, il dialogo in quella regione travagliata”. I fondi annuali stanziati dal governo francese e dall’Œuvre d’Orient per sostenere le scuole cristiane mediorientali in stato di difficoltà passeranno da 2 a 4 milioni di euro. Macron ha annunciato anche che la Francia rinnoverà il suo contributo di 30 milioni di euro a favore dell’Alleanza internazionale per la protezione del patrimonio culturale nelle zone di conflitto, creato nel 2017 in partenariato con gli Emirati Arabi Uniti. Il fondo francese a vantaggio delle scuole cristiane del Medio Oriente, istituito nel gennaio 2020 su iniziativa dell’Œuvre d’Orient, ha sostenuto nel 2021 174 istituti d’istruzione, dei quali 129 in Libano, 16 in Egitto, 7 in Israele, 13 in Palestina e 3 in Giordania.