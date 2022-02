Diocesi: Reggio Emilia, nelle domeniche di febbraio il saluto a mons. Camisasca. Il 13 marzo la presa di possesso di mons. Morandi

La Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla si prepara a salutare mons. Massimo Camisasca, alla guida della diocesi dal 2012, e ad accogliere il nuovo vescovo, mons. Giacomo Morandi.

In questi giorni è stato definito il calendario delle celebrazioni. Domenica 6 febbraio, alle 16.30, nella concattedrale di San Pietro apostolo in Guastalla, è in programma il saluto di mons. Massimo Camisasca che domenica 13 febbraio vivrà un momento analogo nella cattedrale di Santa Maria Assunta in Reggio Emilia, con una celebrazione fissata per le 16.30. Nel pomeriggio di domenica 20 febbraio, invece, mons. Massimo Camisasca saluterà le autorità e le istituzioni della Città e della provincia.

Il vescovo eletto, mons. Giacomo Morandi, inizierà il suo ministero episcopale nella Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla domenica 13 marzo, alle 16.30, nella cattedrale di Santa Maria Assunta in Reggio Emilia con la celebrazione di accoglienza e presa possesso della diocesi. Domenica 20 marzo, invece, alle 16.30 presiederà la celebrazione nella concattedrale di Guastalla.