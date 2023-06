Polonia: 20mila giovani a Lisbona. In vista della Gmg raduno con i vescovi nel segno di Carlo Acutis

“Seguite l’Agnello! Seguitelo fino all’incontro con il Santo Padre”: con queste parole, pronunciate nel pomeriggio di sabato 3 giugno, il primate di Polonia mons. Wojciech Polak ha incoraggiato ad aderire alla prossima Gmg di Lisbona i 20mila giovani partecipanti all’incontro Lednica2000 organizzata sulla spianata alle rive del lago di Lednica, vicino Gniezno (la prima capitale della Polonia), nella parte centrale del Paese. Salutando i presenti, il primate ha ribadito l’importanza del dono della salvezza. Dell’amore “incondizionato e gratuito” di Cristo verso gli uomini ha parlato invece nella sua omelia mons. Grzegorz Ryś, raccomandando ai giovani di “innamorarsi di Dio che è amore”. Il raduno di Lednica, che dal 1997 viene organizzato il primo sabato di giugno di ogni anno, è solitamente l’incontro più partecipato da giovani cattolici polacchi e, negli anni passati, ha visto la presenza di decine di migliaia di giovani. Il picco di presenze è stato raggiunto nel 2004 con oltre 160mila partecipanti. Sabato scorso i giovani radunati sulla spianata, dopo la liturgia solenne celebrata del presidente dei vescovi polacchi mons. Stanisław Gądecki, hanno ascoltato le parole di Papa Francesco rivolte loro al termine dell’udienza generale del 31 maggio scorso. In risposta al Pontefice, i giovani hanno pregato per la buona riuscita della Gmg e, al termine della celebrazione, hanno simbolicamente riconfermato la loro adesione a Gesù come guida delle loro vite. Quest’anno come patrono del raduno di Lednica2000 è stato scelto il beato Carlo Acutis, i cui genitori hanno voluto salutare in modo particolare i partecipanti all’incontro.