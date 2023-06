Diocesi: Prato, animatori oratori estivi a lezione di primo soccorso con i formatori della Misericordia

Cosa fare in caso di emergenza durante le attività dell’oratorio estivo? A questa domanda hanno cercato di rispondere i formatori della Misericordia di Prato, chiamati dalla Pastorale giovanile diocesana a tenere un breve corso di pronto intervento agli animatori delle parrocchie. La prossima settimana prenderanno il via i Grest – i gruppi estivi in oratorio – una realtà che ogni anno a Prato coinvolge circa 1500 tra bambini e ragazzi, gestiti da giovani educatori che hanno scelto di dedicare un po’ del loro tempo libero ai più piccoli. “Dopo la formazione al gioco e alla gestione delle attività svolta nei mesi scorsi, abbiamo pensato di offrire ai nostri animatori dei rudimenti di primo soccorso – spiega don Marco Degli Angeli, direttore della Pastorale giovanile della diocesi di Prato –; è infatti fondamentale sapere come comportarsi se dovessero avvenire dei traumi, anche semplici, che non devono mai essere sottovalutati”. Le nozioni base di primo soccorso sono state illustrate in due lezioni curate dagli esperti del centro di formazione della Misericordia di Prato. Gli incontri si sono svolti negli spazi di San Domenico e hanno visto la presenza di oltre cinquanta persone, in gran parte giovani ventenni, ma anche sacerdoti e alcune suore. “Non è stato un corso formativo istituzionale – precisa Carlo Scardazzi, provveditore della Misericordia di Prato –, ma certamente si è trattato di un momento importante nel quale abbiamo fornito alcune conoscenze di base a chi si appresta a vivere l’esperienza dei centri estivi. La sicurezza è fondamentale e la collaborazione tra la Diocesi e l’Arciconfraternita della Misericordia intende andare in questa direzione”.