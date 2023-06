Acli: Vicenza, due incontri su parità di genere sul lavoro e sovraccarico assistenziale per caregiver

“La parità di genere nei luoghi di lavoro. Una scelta di civiltà e una opportunità alla luce del Pnrr; La situazione vicentina” è il tema dell’incontro che avrà luogo giovedì 8 giugno, alle 20.30, in Sala Meridiana – Via G. Mazzini 42, a Breganze, con relatore Andrea Luzi, direttore generale di Acli Service Vicenza srl, profondo conoscitore della materia, anche per la sua già pluriennale esperienza in qualità di responsabile della presidenza nazionale ACLI aps al Welfare e Reti di impresa e Presidente Nazionale Caf Acli srl. L’incontro chiude la rassegna “I nuovi volti del Lavoro”, promossa dalle Acli di Vicenza aps e dal Circolo Acli Don Piero Carpenedo aps.

“Il sovraccarico assistenziale delle famiglie che si prendono cura degli anziani fragili o non autosufficienti” è, invece, il tema del terzo e ultimo incontro del ciclo seminariale “Per una comunità a misura di anziani” promosso dall’Associazione Fap Acli della provincia di Vicenza. Relatori del pomeriggio di approfondimento saranno il responsabile provinciale Fap Acli alle Politiche Sociosanitarie, Renzo Grison, Andrea Felline di Acli Service Vicenza Srl e Tiziana Ribic del Patronato Acli di Vicenza.