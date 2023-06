Giornalismo: “Produrre, editare, pubblicare brevi video”, il 9 e 10 giugno corso a Verona promosso da Missio e Cum

“Produrre, editare, pubblicare brevi video”: è il tema del corso promosso da Fondazione Missio e Cum Verona per i giornalisti e i comunicatori, con un’attenzione particolare alla missio ad gentes. Il corso si terrà a Verona nei giorni 9-10 giugno presso Casa San Fidenzio, via Pradelle 62, Novaglie Verona. “Il corso si inserisce in un percorso formativo dedicato alla comunicazione della Fondazione Missio nella sede formativa del Cum a Verona”, specifica un comunicato. Il corso intende proporre ai Centri missionari diocesani, agli istituti e associazioni missionarie, ai giornalisti “soluzioni pratiche e operative per rendere appetibile la loro comunicazione in un orizzonte più vasto, raccontando e valorizzando il mondo missionario italiano”. Per i giornalisti iscritti all’Ordine il corso è diviso nei tre laboratori accreditati dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto ognuno con 3 crediti formativi. Per avere i crediti, i giornalisti si devono iscrivere attraverso la piattaforma Formazione Giornalisti Odg.

Il programma prevede: Laboratorio 1 – Produzione di un video; Laboratorio 2 – L’editing di un video; Laboratorio 3 – Pubblicazione di un video su piattaforme digitali. Nel pomeriggio di venerdì dialogo su “Come e cosa comunica il mondo missionario? Con quali mezzi?”.