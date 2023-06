Spiritualità: Amigoniani, a Roma l’Assemblea generale “In cammino insieme!”

(Foto: Amigoniani)

Con il motto “In cammino insieme!”, 43 religiosi e laici della Congregazione dei Religiosi Terziari Cappuccini – Amigoniani – hanno vissuto, nei giorni scorsi, a Roma la celebrazione dell’Assemblea generale del loro Cammino sinodale.

In un clima di missione e di vita condivisa e anche di grande ricchezza culturale con la partecipazione di religiosi e laici di 12 nazionalità diverse, l’Assemblea è stata il punto culminante di questo Cammino sinodale che la Congregazione ha iniziato nell’aprile 2021.

Guidati dal Governo generale e con la partecipazione di tutti i governi delle Province e delle Circoscrizioni, religiosi e laici hanno lavorato insieme in tutti questi giorni per ascoltare, riflettere e costruire, sia a livello di tutta la Congregazione sia più specificatamente di ciascuna circoscrizione, il futuro della missione e lo stile di vita amigoniano.

Per il superiore generale della Congregazione, p. Frank Gerardo Pérez Alvarado, “abbiamo vissuto un tempo di grazia durante questa Assemblea generale. Sono stati giorni di vita in fraternità, aperti all’ascolto della Parola di Dio, in atteggiamento di preghiera e di ricerca della volontà di Dio. Sono stati giorni di esperienze che ci hanno aperto un nuovo orizzonte che, senza dubbio, aiuterà noi laici e religiosi a consolidare un cammino di vita e di missione condiviso, animato dalla forza dello Spirito”.

L’Assemblea ha visto anche la partecipazione di esperti come p. Luis Alberto Gonzalo, teologo e sacerdote clarettiano e direttore della rivista “Vita religiosa”, sr. Patricia Murray, religiosa dell’Istituto della Beata Vergine Maria (Suore di Loreto) e segretaria esecutiva dell’Unione internazionale delle superiore generali (Uisg), Cristina Inogés, teologa e scrittrice, membro della Commissione metodologica del Sinodo dei vescovi, e il teologo brasiliano César Kusma.

Con i loro interventi sulla vita fraterna, la vita affettiva, la missione e il futuro della vita consacrata, il ruolo dei laici e l’economia e la solidarietà, i partecipanti all’Assemblea hanno condiviso in questi ambiti che segneranno l’immediato e il futuro a lungo termine della Congregazione.