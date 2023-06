Ior: rapporto 2022, quasi 30 mila milioni di euro di utili netti

29.6 milioni di euro di utili netti. E’ il bilancio d’esercizio 2022 dello Ior (Istituto per le Opere di Religioni), a quanto risulta dal suo Rapporto annuale, pubblicato per l’undicesimo consecutivo. Tale bilancio – si legge in una nota – ha ottenuto una relazione “senza rilievi” dalla società di revisione contabile Mazars Italia S.p.A. e, in data 25 aprile 2023, è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Sovrintendenza dell’Istituto e, come da Statuto, trasmesso alla Commissione Cardinalizia per le loro valutazioni. La Commissione Cardinalizia, “presa conoscenza della solidità dei dati finanziari del Bilancio d’esercizio 2022 e fatte salve le esigenze di patrimonializzazione dell’Istituto”, ha deliberato con propria determinazione sulla devoluzione degli utili. “L’Istituto ha continuato ad adempiere il proprio ruolo primario che è prestare il suo servizio per le opere di religione di Sua Santità Papa Francesco e per la Chiesa Cattolica nel mondo”, si legge nel comunicato diffuso oggi: “Nel corso del 2022, lo Ior ha continuato ad ampliare la sua offerta di servizi bancari e d’investimento, sviluppare ulteriormente le piattaforme informatiche, assumere professionisti in ruoli manageriali, promuovere il ricambio generazionale ed ha introdotto un sistema di remunerazione ed incentivazione strutturato e trasparente”. “La crescita dell’utile netto – si spiega nella nota – è stata ottenuta con il contributo positivo del margine interesse e del margine commissionale, accompagnati da un attento controllo dei costi e da investimenti orientati al miglioramento dei servizi alla clientela ed alla digitalizzazione”. Per quanto riguarda i servizi di gestione patrimoniale, l’Istituto è “fermamente impegnato nel rispetto dei principi coerenti con la fede cattolica (Investimenti coerenti con l’etica cattolica) e gli elevati standard raggiunti dall’Istituto nell’Asset Management confermano ampiamente la scelta fatta”. La valutazione Moneyval posiziona l’Istituto come una delle istituzioni meglio classificate nel mondo. Oggi lo IOR opera con più di 45 differenti controparti finanziarie.