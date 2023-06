Noticum: sul nuovo numero dossier “Schiavi 2023: la rete criminale che gestisce la tratta di esseri umani in Italia e nel mondo”

È online il numero di giugno di Noticum, la rivista digitale della fondazione Missio. Su questo numero, in primo piano, “Schiavi 2023: la rete criminale che gestisce la tratta di esseri umani in Italia e nel mondo”. Ne parlano Anna Pozzi, giornalista, Gianfranco Della Valle, responsabile numero verde antitratta, Michela Sembrebon, sociologa delle migrazioni all’Università di Parma, Gabriella Bottani della rete intercongregazionale Talitha Kum. Nelle pagine che seguono: la rassegna di cinematografia africana a Tarifa-Tangeri nel ventennale di questa manifestazione, il convegno dei saveriani di “Missione Oggi” su “La via sinodale nella chiesa oggi”, con le relazioni dei teologi Giacomo Canobbio, Rafael Luciani e della teologa Serena Noceti. Inoltre l’incontro annuale di Missio km zero con famiglie, laici e laiche rientrati da esperienze missionarie che oggi sul territorio portano avanti la missione ad gentes. Quindi la situazione in Sudan, le tensioni sul prezzo del cacao in Africa, la morte di padre Victor Codina, teologo spagnolo, una vita passata tra i poveri della Bolivia. In chiusura una riflessione sui 100 anni dalla nascita di don Lorenzo Milani. Qui per leggere e scaricare Noticum.