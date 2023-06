Covid-19: Iss, al via l’indagine nazionale sull’impatto della pandemia nelle case di riposo

Il Reparto di promozione e valutazione di prevenzione delle malattie croniche del Cnapps dell’Istituto superiore di sanità (Iss), in collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (Gnpl), si propone di condurre un’indagine nazionale sull’impatto della pandemia da Covid-19 nelle case di riposo.

La Survey nazionale sul contagio da Covid-19 nelle strutture residenziali e sociosanitarie ha prodotto quattro report, pubblicati tra marzo e maggio 2020 (Report finale) che hanno documentato come le persone più anziane e/o con malattie croniche che risiedevano nelle strutture di cura a lungo termine siano state in particolar modo più vulnerabili al Covid-19.

L’indagine si colloca all’interno del bando della Ricerca indipendente Iss 2020-22 ed è stata autorizzata nella seduta del Ce del 13-02-2023.

Inoltre la finalità della raccolta delle informazioni del questionario si colloca nell’ambito di azioni dirette alla riorganizzazione dei servizi territoriali (come da decreto Dm 77/2022) e alla formazione degli operatori sanitari.

Il fine è valutare l’impatto e la diffusione del Covid-19 nelle case di riposo in Italia nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 con le seguenti tipologie di utenza: struttura per anziani autosufficienti, struttura per anziani non autosufficienti, struttura per persone con disabilità autosufficienti, struttura per persone con disabilità non autosufficienti.

L’indagine si compone da una sezione “Profilo” e dalla sezione “Scheda raccolta dati”, l’accesso è disponibile tramite credenziali inviate o è possibile richiederle a rilevazione.casediriposo@iss.it.

La partecipazione a questa indagine è prevista fino al 30 giugno 2023.

Tutti i responsabili delle case di riposo partecipanti all’indagine verranno considerati co-autori nelle relative pubblicazioni scientifiche coordinate dal Reparto di promozione e valutazione di prevenzione delle malattie croniche dell’Istituto superiore di sanità.

Per ulteriori chiarimenti o nuove adesioni sarà possibile inviare una mail al seguente indirizzo rilevazione.casediriposo@iss.it.