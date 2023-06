Germania: Premio cattolico contro il razzismo al progetto per l’educazione degli adulti “Chiesa per la democrazia” del Land Sassonia

Il Premio cattolico contro la xenofobia e il razzismo viene assegnato per la quinta volta. Quest’anno, per la prima volta, la Conferenza episcopale tedesca (Dbk) e il Comitato centrale dei cattolici tedeschi (ZdK) lo assegnano congiuntamente. Una giuria ha selezionato i vincitori tra 39 candidature. L’educazione cattolica degli adulti nello Land della Sassonia-Anhalt ha ricevuto il primo premio, dotato di 5.000 euro, per il suo progetto “Chiesa per la democrazia. Assumersi la responsabilità – rafforzare la partecipazione”. Il secondo premio (3.000 euro) è stato assegnato all’associazione St. Sebastianus Schützenjugend per il suo progetto nazionale “Schützen gegen Rechts” (“Protezione contro la destra”), che si oppone alla deriva razzista di estrema destra della antica e tradizionale associazione dei “Fucilieri”. Il ginnasio arcivescovile “St. Ursula” di Lenggries ha ricevuto il terzo premio (2.000 euro) grazie a “Mädchen für Migranten – Ragazze per i migranti”: in questo progetto le studentesse lavorano come assistenti volontarie per l’integrazione. La cerimonia di premiazione si svolgerà mercoledì 14 giugno alle 19.30 a Dresda. Sarà presieduta dall’arcivescovo di Amburgo, mons. Stefan Hess, rappresentante dei rifugiati e presidente della commissione per la migrazione della Dbk, e da Irme Stetter-Karp, presidente dello ZdK, co-presidenti della giuria. A margine della premiazione, Hess e Stetter-Karp, si recheranno nella vicina città di Zwickau renderanno omaggio al lavoro degli studenti del Ginnasio cattolico “Peter Breuer” che hanno creato un memoriale in ricordo di tutte le vittime del gruppo terrorista di ispirazione nazista Nsu: i giovani hanno creato un bosco piantando alberi per commemorare le vittime del terrorismo.