Ucraina: Unicef, aperto nella stazione di Kiev il più grande spazio sicuro per bambini

Le Ferrovie ucraine (Ukrzaliznytsia) e l’Unicef hanno aperto il più grande spazio sicuro per bambini alla stazione centrale di Kiev, dove i piccoli e i loro genitori possono riposare, fare giochi educativi e ricevere assistenza sanitaria e servizi di salute mentale. Con un’area di 700 metri quadrati, il nuovo Spilno Child Spot è il più grande mai aperto finora, con altri punti aperti a Kharkiv e Leopoli. Presenta diverse sezioni: un’area sportiva e di gioco creata dal Movimento JuniorS Healthy Youth, un angolo di calcio dell’Fc Lokomotiv e un museo della scienza con reperti ferroviari dell’Accademia Minore delle Scienze dell’Ucraina. Nel centro Spilno saranno presenti animatori professionisti e psicologi dell’Unicef. “I centri Spilno sono punti di incontro per i bambini”, ha dichiarato Murat Sahin, rappresentante dell’Unicef in Ucraina. “Qui i bambini trascorrono il tempo con i loro coetanei giocando e imparando. La rete Spilno è anche una piattaforma per i servizi integrati dell’Unicef. Aprendo il più grande centro Spilno dell’Ucraina nella stazione ferroviaria di Kiev, stiamo dando ai bambini di tutta l’Ucraina l’opportunità di realizzare il loro potenziale e di sentirsi al sicuro nonostante la guerra. I bambini che oggi partecipano alle attività per lo sviluppo saranno i leader di domani per la ripresa dell’Ucraina”. “Per noi era importante non solo creare un’area per bambini di alta qualità, ma anche fornire un esempio tangibile di assistenza sistematica a tutti i passeggeri in tutte le fasi del loro viaggio”, ha dichiarato Yevhen Lyashchenko, presidente di Ukrzaliznytsia. “Questo è anche un esempio delle trasformazioni che si stanno verificando in Ucraina nonostante la guerra e ciò incoraggerà le famiglie ucraine a tornare in Ucraina. I quattro milioni di ucraini evacuati dai treni dell’Ukrzaliznytsia, per lo più donne e bambini, sono il futuro del nostro Paese e dobbiamo creare tutte le condizioni per un loro comodo ritorno”. Il nuovo centro Spilno, soprannominato “Iron Land”, è stato progettato per garantire un soggiorno confortevole ai genitori con bambini e comprende aree per la ricarica degli smartphone e comode zone di attesa per i genitori. Anche i bambini possono rilassarsi, giocare e imparare, con un’ampia area giochi per bambini dai 3 ai 16 anni, una biblioteca, giochi e un modello di un vero treno Tarpan ad alta velocità in mostra, con accesso alla cabina di guida. Sono disponibili anche stanze private per l’allattamento e spogliatoi.