Diocesi: Caritas Udine, questa sera incontro “Accogliere per ripartire” sul mondo carcerario con don Burgio

“Accogliere per ripartire”. Questo il tema al centro dell’incontro in programma nella serata di oggi, martedì 6 giugno, al centro culturale “Paolino d’Aquileia” di Udine. Dopo il primo appuntamento svoltosi lo scorso 16 febbraio, prosegue quindi il ciclo di incontri sul tema carcerario, promosso congiuntamente dalla Caritas diocesana di Udine e dal Circolo culturale “Enzo Piccinini”. Ad intervenire saranno don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile “Beccaria” di Milano e fondatore e presidente dell’Associazione Kayros che gestisce comunità di accoglienza per minori e servizi educativi per adolescenti, e Ornella Favaro, giornalista che ha dato vita, insieme a un gruppo di detenuti, alla rivista “Ristretti Orizzonti” di cui è responsabile di redazione. Modererà l’incontro Maria Luisa Pontelli, psicologa e psicoterapeuta coordinatrice dell’Associazione Opera diocesana “Betania” Onlus.

“Diversi progetti si stanno muovendo attorno alla Casa circondariale di Udine, a partire dalla straordinaria occasione data dagli imminenti lavori di ristrutturazione che prevedono anche spazi per la partecipazione della cittadinanza”, si legge in una nota pubblicata sul sito web della diocesi, nella quale si sottolinea che “l’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare i cittadini rispetto al tema del carcere legato alla questione di una giustizia vera, occasione di riabilitazione e reinserimento nella società civile. La città, considerata come comunità sociale, può diventare, infatti, un valido alleato nell’accoglienza e nel reinserimento di chi ha scontato la propria pena e può, conseguentemente, contribuire alla reale diminuzione delle recidive”.