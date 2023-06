Ambiente: Roma, questo pomeriggio la presentazione del volume “Il gusto di cambiare”, con la prefazione di Papa Francesco

“Questo testo ha generato in me un sapore di speranza, di autenticità, di futuro”. Lo scrive Papa Francesco, nella prefazione al volume “Il gusto di cambiare. La transizione ecologica come via per la felicità (Slow Food Editore – Libreria Editrice Vaticana), firmato a quattro mani da Gaël Giraud, economista e gesuita francese, direttore del Programma per la giustizia ambientale della Georgetown University di Washington, e Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, di Terra Madre e della prima Università di Scienze Gastronomiche al mondo. Il nuovo libro-dialogo sarà presentato questo pomeriggio, a Roma (ore 18, Sala Conferenze, via della Paglia 14b), con la Comunità di Sant0Egidio “Ciò che i due autori portano avanti in questo scambio – prosegue il Papa – è una sorta di ‘narrazione critica’ rispetto alla situazione globale: da un lato elaborano un’analisi motivata e stringente al modello economico-alimentare in cui siamo immersi il quale, per rifarsi alla celebre definizione di uno scrittore, ‘conosce il prezzo di tutto e il valore di niente”; dall’altra propongono diversi esempi costruttivi, esperienze assodate, vicende singolari di cura del bene comune e dei beni comuni che aprono il lettore a uno sguardo di bene e di fiducia sul nostro tempo. Critica di ciò che non va, racconto di situazioni positive: uno con l’altro, non l’uno senza l’altro”. Ad introdurre l’incontro sarà Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, e interverrà Simona Sala, direttrice di Rai Radio 2. Giraud e Petrini, intellettuali diversi per formazione ma concordi nella diagnosi della situazione attuale – si legge in una nota – portano avanti in questo libro “un dialogo a tutto campo sulla necessità di un cambio di paradigma culturale, sociale, economico per far sì che il pianeta abbia un futuro e l’esistenza di ciascuno diventi umanamente più ricca”. Sollecitati dalle domande di Stefano Arduini, direttore del magazine Vita, nel libro Giraud e Petrini analizzano il sistema alimentare, economico e finanziario per segnalarne le storture e prospettare cambiamenti radicali, che partano da scelte individuali e comunitarie per poi arrivare sul piano politico.