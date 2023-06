Nuoto: Csi, concluso il 19° Campionato nazionale a Lignano Sabbiadoro con 1420 finalisti per 215 medaglie d’oro

(foto Csi)

Concluso il 4 giugno, nella piscina olimpionica del Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro, il 19° Campionato nazionale Csi di nuoto, che ha visto gareggiare 1420 finalisti sulle varie distanze nei 4 stili, in rappresentanza di 69 società sportive, provenienti da 27 Comitati territoriali di 10 Regioni italiane. Tra le società in gara nelle 10 categorie, dagli Esordienti ai Master con inclusi gli atleti con disabilità, 56 hanno ottenuto almeno una medaglia ma è stata la Vittoria Alata Nuoto Brescia ad aggiudicarsi il Trofeo per società grazie ai 58 suoi atleti saliti sul podio ed i diversi piazzamenti, seguita dalla Nuoto Club Azzurra 91 Bologna (39), la Spazio Sport Alzano e Sintesi Napoli (22), la Dinamic Nuoto Vallecamonica (13), la Forum Roma, la Vallebelbo Sport Alessandria e la Atlantide Cagliari (9). La Regione che porta a casa il maggior numero di medaglie è la Lombardia (277), seguita da Campania (83), Lazio (68), Trentino (38) e Piemonte (44). Domenica il tradizionale momento dell’organizzazione Csi, con la messa celebrata dall’assistente ecclesiastico nazionale don Alessio Albertini, mentre ospiti del campionato nazionale sono stati Stefano Ballo, Simone Cerasuolo, Simone Barlaam, Sara Franceschi, Matteo Restivo, Lorenzo Zazzeri, Federico Poggio, Antonio Fantin, Ilaria Bianchi e Lorenzo Mora.