Ue-Ucraina: accoglienza rifugiati. Schmit (Commissione), con la protezione temporanea casa, lavoro, sanità e scuola per chi fugge dalla guerra

Lodewijk Asscher, Ylva Johansson, Nicolas Schmit (Photo European Commission)

“Da quando è iniziata la guerra abbiamo avuto milioni di persone in arrivo nell’Ue dall’Ucraina. Grazie alla protezione temporanea le persone che hanno lasciato l’Ucraina hanno potuto accedere all’assistenza sanitaria, trovare una casa, accedere ai servizi per l’infanzia e l’istruzione”. Lo ha detto oggi il commissario Ue per il Lavoro, Nicolas Schmit durante un punto stampa a Bruxelles con la commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, e il consigliere speciale della Commissione Ue per l’accoglienza dei rifugiati ucraini, Lodewijk Asscher in occasione della pubblicazione di un rapporto. “A queste persone è stato dato accesso anche al mercato del lavoro, l’assistenza sociale per aiutarli a costruire una nuova vita nell’Ue fin quando hanno bisogno o vogliono restare. Quest’anno, secondo un rapporto dei servizi pubblici negli Stati membri, sono stati firmati oltre un milione (1,3) di contratti di lavoro con le persone provenienti dall’Ucraina”, ha aggiunto. “Certamente sappiamo che a causa di barriere linguistiche e mancanza di riconoscimento delle qualifiche, molti ucraini lavorano in impieghi al di sotto delle loro qualifiche”, ha specificato. Per questo “la Commissione Ue ha pubblicato linee guida per le autorità degli Stati membri per un riconoscimento più veloce delle qualifiche, e per sostenere l’accesso al mercato del lavoro, attività di riqualificazione e training per adulti”. Inoltre, “attualmente gli investimenti dei finanziamenti sul programma per la coesione per affrontare questa sfida ammontano ad oltre un milione di euro”.