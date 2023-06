Romapride: Menorello (network “Sui Tetti”), “nessuna manifestazione sarà proibita, ma la Regione Lazio mantiene un profilo laico dinanzi ad una pretesa ideologica”

“Nessuna manifestazione verrà proibita: la Regione Lazio, in quanto istituzione, mantiene solo, e opportunamente, un profilo laico dinanzi ad una pretesa ideologica”. Commenta così Domenico Menorello, portavoce del network “Sui Tetti”, la decisione del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, di ritirare il patrocinio in occasione del prossimo Romapride e precisa: “Chiedere il patrocinio quando si pretende di affermare espressamente, e anche con una certa protervia, un’ideologia è sempre sbagliato. Nessuna manifestazione verrà proibita, per cui non vi è alcuna ragione di protestare, dal momento che l’istituzione in questione mantiene solo un più che ragionevole profilo laico di fronte a una pretesa di matrice squisitamente ideologica”.

E aggiunge: “Se poi si legge il documento degli obiettivi appoggiati dalla manifestazione si trova anche la espressa volontà di avere ‘anche in Italia una gestazione per altri (Gpa)’, che è persino un reato allo stato attuale e che, dunque, non può certo essere patrocinata da un ente pubblico”.