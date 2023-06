Giubileo 2025: Roma, domani il card. Parolin inaugura il nuovo “info point” per i pellegrini

Domani, alle 12, presso i locali di via della Conciliazione 7, sarà inaugurato dal segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, il nuovo Centro Pellegrini – Info Point del Giubileo 2025. Il Centro Pellegrini è un punto di riferimento aperto a quanti, turisti e pellegrini, desiderano essere informati sull’Anno giubilare. I visitatori potranno ricevere informazioni e notizie per l’organizzazione del proprio pellegrinaggio e per il servizio di volontariato nei mesi del Giubileo. Il Centro Pellegrini al momento è aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 17.