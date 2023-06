Diocesi: Torino, da stasera nella parrocchia Immacolata Concezione e San Donato le reliquie del santo patrono

In occasione della terza edizione de “In festa per San Donato 2023” (6-11 giugno 2023) verranno accolte ed esposte nella parrocchia Immacolata Concezione e San Donato in Torino le reliquie del santo patrono, normalmente conservate nella città di Arezzo. “Tale evento – si legge in una nota – richiama l’attenzione su un santo storicamente molto amato (ndr. più di 250 Comuni italiani lo venerano come patrono) ed offre anche l’occasione per far conoscere una bella parte della città di Torino a lui titolata”.

Stasera, alle 20.45, si terrà la processione di accoglienza delle reliquie, portate dai Confratelli della Compagnia di San Donato, presieduta da don Alvaro Bardelli, arciprete della Pieve e parroco della cattedrale dei Santi Pietro e Donato di Arezzo. Domani alle 18 sarà celebrata una messa con benedizione speciale di tutti i bambini e ragazzi mentre giovedì, sempre alle 18, è in programma la messa per anziani e malati durante la quale verrà amministrata l’unzione degli infermi.

Venerdì 9, alle 18, incontro “Il valore della prossimità” in Cartiera (via Fossano 8) con l’intervento di Georges Tabacchi, presidente del Consorzio Abele Lavoro e co-direttore della Biennale di prossimità. e Jacopo Rosatelli, assessore a Welfare, diritti e pari opportunità della Città di Torino.

Sabato 10 giugno, alle 15.30, ritrovo presso l’Istituto Faà di Bruno per la Festa dei bambini e dei ragazzi nei luoghi significativi del borgo. In serata, dalle 20, convivialità in piazza Paravia e via Pacinotti, sullo stile della “cena in bianco”.

Domenica 11 giugno, alle 10.30 sarà l’arcivescovo emerito, mons. Cesare Nosiglia, a presiedere la celebrazione eucaristica per la solennità del Corpus Domini.