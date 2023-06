(Foto ANSA/SIR)

Papa Francesco è rientrato in Vaticano, dopo essersi recato questa mattina al Policlinico Gemelli per una visita di controllo. Il Papa è entrato nel nosocomio romano, dove lo scorso marzo era stato ricoverato per alcuni giorni in seguito ad un’infezione respiratoria, alle 10.40 circa, e – a quanto si apprende – si è diretto al Cemi, il Centro di medicina dell’invecchiamento del policlinico.