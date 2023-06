Corpus Domini: Imola, giovedì messa presieduta dal vescovo nella chiesa di N.S. di Fatima e processione. Sabato celebrazione a Lugo

In occasione della solennità del Corpus Domini, la diocesi di Imola promuove due celebrazioni, una a Imola e una a Lugo, presiedute dal vescovo, mons. Giovanni Mosciatti. Primo appuntamento, giovedì 8 giugno, nella chiesa di Nostra Signora di Fatima a Imola (ore 20.30). A seguire la processione per le vie cittadine. La celebrazione si concluderà con la benedizione eucaristica sul sagrato della chiesa di San Pio. La celebrazione a Lugo si terrà nella chiesa Madonna delle Stuoie sabato 10 giugno. La messa inizierà alle 18.30, seguirà la processione e la benedizione al rientro in chiesa.