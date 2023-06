Editoria: presentato oggi il libro che raccoglie i messaggi papali alla Fondazione Centesimus Annus

Questa mattina, in occasione della conferenza internazionale della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice è stato presentato il libro dal titolo: “Trenta anni di messaggi papali alla Centesimus Annus-Pro Pontifice” (edizioni EDB, anno 2023, pagine 166). Il volume – si legge in una nota – raccoglie i 25 discorsi che San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco hanno rispettivamente rivolto alla Fondazione durante questi primi trent’anni di vita: 1993-2023. “Da questi messaggi – scrive nell’introduzione la Presidente della Fondazione, Anna Maria Tarantola – emerge con forza la continuità di pensiero dei tre papi che, pur avendo vissuto in contesti fortemente diversi, hanno tutti evidenziato l’importanza del quotidiano impegno dei laici ad operare secondo i principi della Dottrina sociale della Chiesa che sono il fattore vincente nella lotta contro la povertà, le diseguaglianze e le guerre”