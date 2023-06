Non profit: Fondazione Cattolica, premiati 26 progetti sociali al concorso “Una mano a chi sostiene”

Si è chiusa con 26 progetti vincitori “Una mano a chi sostiene”, l’iniziativa solidale lanciata lo scorso settembre da Fondazione Cattolica di Cattolica Assicurazioni (Gruppo Generali), per sostenere con un finanziamento di 500mila euro associazioni ed enti non profit del Terzo Settore. Le realtà che hanno ottenuto più preferenze dal voto online sulla piattaforma 1ClickDonation®, realizzata da CrowdM, si sono aggiudicate contributi fino a un massimo di 20mila euro ciascuna, grazie a cui potranno realizzare concretamente le loro idee.

Complessivamente, al bando hanno partecipato 578 enti non profit provenienti da 17 regioni italiane. Tra questi, una giuria interna ha selezionato i 100 progetti finalisti che sono poi approdati alla seconda e ultima fase del bando, quella del voto online. Delle cento proposte finaliste, il 65% riguardava l’ambito assistenza e solidarietà sociale; il 26% l’educazione, formazione e istruzione; il 9% la cultura. Cattolica Assicurazioni, attraverso la propria Buerts (Business Unit Enti religiosi e Terzo Settore) – struttura unica nel panorama assicurativo italiano, nata per offrire soluzioni e servizi integrati, espressamente dedicati al mondo della Chiesa, dell’associazionismo ecclesiale e del non profit – si propone al mercato come il partner di riferimento per il Terzo Settore. Tra le attività promosse dalla società per mettere al centro gli enti e le loro persone, si inserisce anche l’iniziativa “Una mano a chi sostiene”, avviata per sostenere progetti che promuovono inclusione e coesione sociale, generando un impatto sociale e ambientale positivo e misurabile nel tempo. Dei 26 enti vincitori, venti hanno presentato proposte relative all’ambito dell’assistenza e della solidarietà sociale.