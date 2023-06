Austria: “Denk Dich Neu”, la proposta estiva di “ripensare” alla propria vita divertendosi

L’iniziativa di dialogo ecclesiale “Denk Dich Neu – Ripènsati” dà avvio all’estate con numerosi eventi in tutta l’Austria: le offerte spaziano dalla “Walk on Water Challenge” alla “CafeBike”, durante grandi e piccoli festival musicali nel Paese, come è annunciato in un comunicato odierno. Il focus di “Denk Dich Neu” è il contatto e il dialogo con i giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, secondo la portavoce Magdalena Weigl: “La Chiesa dovrebbe semplicemente essere lì dove pulsa la vita, dove sono i giovani”. L’anno scorso si erano già avute esperienze molto positive, ad esempio con la presenza ai principali festival musicali del Paese e si erano svolti migliaia di dibattiti, con una offerta che in questa edizione si riproporrà ampliata. Un grande successo ha riscosso nell’estate 2022 il “Walk On Water Challenge”, un evento informale su acque pubbliche o laghi balneabili, che, oltre alla musica rilassante, all’atmosfera di festa e al buon cibo, prevedeva anche di correre su cuscini d’aria traballanti per mettere alla prova l’equilibrio e la voglia di divertirsi dei partecipanti. “L’anno scorso, la sfida è stata presentata per la prima volta a Hohenems nel Vorarlberg e ha attirato più di 120 persone. Questo ci ha mostrato che la Chiesa ‘tira’ con i giovani anche in estate se osa aprire nuove strade”, afferma Weigl. L’esperienza del “CafeBike” è invece diventata una offerta “perenne”: ha attraversato gli Stati federali dal settembre dello scorso anno e quest’anno inviterà anche le persone a parlare davanti a un buon drink in molti luoghi. L’idea alla base: con una tazza di caffè, tè o cacao in omaggio, ci si ferma in spazi pubblici per raccogliere idee per una “buona vita per tutti”. “Non vogliamo raccontare ai giovani la nostra idea di una buona vita, vogliamo sentire da loro come questo motivo si manifesta nelle loro vite”, ha sottolineato Sebastian Riedel, coordinatore di “CafeBike”.