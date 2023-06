Guerra in Ucraina: Kaladich (Fidae), “sostegno spirituale e preghiera per missione card. Zuppi, la pace è priorità”

Anche la Fidae si stringe intorno al presidente della Cei, il card. Matteo Zuppi, che da ieri ha iniziato ufficialmente la sua missione di pace in Ucraina, con un mandato diretto da parte di Papa Francesco. “Assicuriamo il nostro sostegno spirituale attraverso la preghiera perché la pace è la priorità che dobbiamo perseguire, anche se spesso qualcuno se ne dimentica, – ha dichiarato la presidente nazionale Fidae, Virginia Kaladich – ad ogni costo ed esplorando ogni via possibile: salvare anche una sola vita umana è una vittoria. Solo così possiamo essere testimoni credibili di fronte ai nostri ragazzi e dare un segnale concreto di speranza per il futuro”. Nei mesi scorsi la Fidae ha lanciato il progetto “Mille lettere per la pace”, con il patrocinio dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’Università della Cei, che ha raccolto centinaia di testi ed elaborati di varia natura provenienti dalle scuole di ogni ordine e grado. Finora hanno partecipato 190 classi da tutta Italia con l’invio di 1.528 elaborati tra lettere, disegni e video. Alcuni di questi elaborati saranno presentati allo stesso card. Zuppi e poi inviati a Papa Francesco e al patriarca russo Kirill.