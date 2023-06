Ue-Ucraina: accoglienza rifugiati. Asscher (Commissione), “protezione temporanea storia di successo per l’integrazione europea”

Lodewijk Asscher (Foto Commissione Ue)

“La direttiva per la protezione temporanea è una storia di successo per l’integrazione europea. Il fatto che le persone si sentano a casa, che si sentano accolte ha velocizzato i loro sforzi per integrarsi. Hanno un lavoro, hanno un posto dove vivere, sono a scuola”. Lo ha detto, rivolgendosi ai media a Bruxelles, il consigliere speciale della Commissione Ue per l’accoglienza dei rifugiati in Ucraina, Lodewijk Asscher, in occasione della pubblicazione di un suo rapporto. Per il consigliere speciale, si deve affrontare il problema che “molti rifugiati ucraini lavorino in impieghi sotto-qualificati” rispetto alle loro competenze e far in modo che possano utilizzare al pieno le loro potenzialità. “Dobbiamo assicurarci che restino benvenuti anche dopo la fine dell’estensione della direttiva per la protezione temporanea e pensare alla ricostruzione”. Inoltre, ci si deve concentrare sulle “comunità che accolgono, la solidarietà deve avvenire anche rispetto all’aumento del costo della vita che ha colpito molti europei, altrimenti ‘la solidarity-fatigue’ potrebbe compromettere l’integrazione e creare divisioni”, ha detto Asscher. Rispondendo, invece, a una domanda su eventuali casi di razzismo, la commissaria Ylva Johansson ha ribadito: “Non ne abbiamo testimonianza, c’è un tentativo del regime di Putin di diffondere fake news che affermano che non vogliamo rifugiati o che li ospitiamo per sfruttarli, mentre stiamo ospitando 4 milioni di rifugiati”.