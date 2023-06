Concilio Vaticano II: Ed. San Paolo, dal 13 giugno in libreria il libro di p. Magno “Conversione sinodale”

Sarà in libreria, dal 13 giugno, il libro di padre Vito Magno (Ed. San Paolo), “Conversione Sinodale”, raccolta di interviste che il sacerdote rogazionista ha fatto in quasi mezzo secolo di attività giornalistica alle più grandi personalità del dopo Concilio. Le testimonianze raccolte nel volume costituiscono un vero e proprio patrimonio dei principali temi conciliari dibattuti nel postconcilio, come il laicato, il dialogo, i ministeri, la liturgia, la solidarietà, la famiglia, la legalità e altri. Tra gli oltre cinquanta intervistati – primo fra tutti mons. Luigi Bettazzi, uno degli ultimi Padri conciliari – spiccano i nomi di Kiko Argüello, Enzo Bianchi, Massimo Cacciari, Luigi Giussani, Chiara Lubich, Carlo Maria Martini, Arturo Paoli, Joseph Ratzinger, Gianfranco Ravasi, Andrea Riccardi, Bartolomeo Sorge, Luis Antonio Tagle, Madre Teresa di Calcutta, David Maria Turoldo. “Dalle loro considerazioni – si legge in un comunicato delle edizioni San Paolo – emerge una Chiesa con le porte aperte e le finestre spalancate per fare entrare la luce del Vangelo, come desiderava Paolo VI”.