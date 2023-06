Diocesi: Fidenza, domani convegno “Nova et vetera” sui 40 anni di attività di Casa di Lodesana

“Nova et vetera”. Questo il titolo dell’incontro-dialogo che si terrà domani, mercoledì 7 giugno, sui 40 anni di Casa di Lodesana nella diocesi e nel distretto di Fidenza, a 20 anni dalla scomparsa di don Enrico Tincati.

Dalle 18, presso il MyCinema, dopo l’introduzione verranno offerti alcuni sguardi sull’esperienza di Casa Lodesana, prima come luogo di accoglienza in famiglia e poi come comunità terapeutica a tempo pieno. Sarà presente Pierpaolo Triani, docente presso l’Università Cattolica di Piacenza. Interverrà anche il vescovo di Fidenza, mons. Ovidio Vezzoli, al quale sono state affidate le conclusioni dell’incontro.