Austria: la Chiesa cattolica accoglie 28 nuovi sacerdoti nel corso di quest’anno

Dovrebbero essere 28 i nuovi sacerdoti nella Chiesa austriaca nel 2023. Questo è lo stato aggiornato delle ordinazioni sacerdotali attualmente conosciute di seminaristi diocesani o religiosi formati in Austria, anche se le modifiche al numero sono ancora possibili. La data tradizionale della consacrazione presbiterale è la festa degli apostoli Pietro e Paolo il 29 giugno, ma alcune ordinazioni saranno già avvenute. Sabato 17 giugno, ad esempio, nella cattedrale di Santo Stefano a Vienna, il cardinale Christoph Schönborn imporrà le mani a otto candidati. Alcuni dei candidati provengono dal seminario arcivescovile, e tra di essi si annovera la vocazione adulta del 54enne Christoph Dippl. Altri tre provengono dal collegio missionario viennese “Redemptoris mater” e uno è un religioso dei Fratelli Samaritani.

In ordine cronologico, il 10 giugno a Ottobeuren, Baviera, Alexander Mayer della Bassa Austria sarà ordinato sacerdote per la Società di San Pietro da mons. Bertram Meier, vescovo di Augusta. Aaron Laun sarà ordinato sacerdote dal vescovo ausiliare di Salisburgo, mons. Hansjörg Hofer, l’11 giugno nel monastero benedettino di St. Lambrecht in Stiria, mentre il 18 giugno il trentenne italiano Giorgio Ghigo, che svolge la sua opera pastorale nel quartiere di Vienna–Rossau ed è membro della Fraternità di San Carlo Borromeo, sarà ordinato dal cardinale Schönborn il 24 giugno, nella basilica papale di San Paolo fuori le Mura a Roma, insieme con altri 6 candidati. Manfred Scheuer impone le mani sul cistercense Samuel Lai nell’abbazia di Schlierbach. Il 29 giugno si terranno tre liturgie per l’ordinazione di due sacerdoti a Salisburgo e uno ciascuno a Linz e a Eisenstadt. Altre ordinazioni si terranno fino ad ottobre: alcune riguardano seminaristi stranieri che svolgeranno l’attività pastorale nella loro terra d’origine.