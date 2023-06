Diocesi: Caritas Verona, domani serata di accoglienza per aspiranti volontari

Una “Serata aperta per aspiranti volontari” è in programma domani, mercoledì 7 giugno, alle 19 presso la sede di Caritas diocesana veronese. Durante l’incontro, viene spiegato in una nota, verrà presentata la realtà di Caritas, la sua prospettiva di intervento e le specifiche aree di attività per le quali si stanno cercando nuovi volontari. In particolare, per gli Empori della solidarietà una persona che possa effettuare trasporti di cibo, incluso carico e scarico merci, mentre per l’Officina culturale quattro persone (un/a volontario/a con competenze in ambito taglio/cucito per laboratori; un/a volontario/a con competenze in ambito tecnologico, per laboratori sull’uso del computer da tenersi al mattino; un/a volontario/a che possa tenere laboratori di conversazione in lingua italiana; un/a volontaria/o che possa tenere laboratori di cucina e pasticceria).

Nella seconda parte dell’incontro verranno svolti degli incontri conoscitivi individuali con i partecipanti.