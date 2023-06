Diocesi: Carpi, il 9 giugno la “lunga notte delle chiese”

Quest’anno anche la Diocesi di Carpi, su proposta dell’Ufficio Beni Culturali e dell’Ufficio Comunicazioni Sociali, aderisce a “La Lunga Notte delle Chiese” prevista per venerdì 9 giugno, impegnandosi nell’apertura di diverse chiese ed offrendo la possibilità di visite guidate oltre ad un appuntamento musicale in Cattedrale collegato alla memoria del Beato Odoardo Focherini nel decennale della beatificazione. Lo riferisce la diocesi emiliana in un comunicato. “La Diocesi di Carpi ha aderito perché crede nel valore di un’iniziativa di questo profilo – afferma l’architetto Sandra Losi, direttore dell’Ufficio Diocesano Patrimonio Immobiliare, a cui fa capo l’Ufficio Beni Culturali -. Permette infatti, mediante forme di fruizione guidata a chi entra in un luogo di culto di non limitarsi a coglierne in modo superficiale solo il bello estetico, senza minimamente comprenderlo, quanto piuttosto a comprendere che le chiese sono uno spazio sacro, in cui forma, apparato decorativo, e il complesso tutto, sono stati pensati da una committenza per quello specifico luogo, con una funzione precisa, e commissionate ad architetti e artisti che attraverso il loro lavoro hanno espresso contenuti di fede”. Tra i luoghi aperti anche la Cattedrale, con visite guidate alle ore 20 e alle ore 22.30. Alle ore 21, il Corpo Bandistico Città di Carpi accompagnerà la presentazione della figura del Beato Odoardo Focherini tramite la lettura di brani biografici e delle lettere dai campi di concentramento. Fruibile anche “Il percorso del Vescovo”, dal Palazzo Vescovile alla Cattedrale (visite ogni 45 minuti) e la Chiesa del SS. Crocefisso (visite ogni ora). Previste visite anche al Duomo di Mirandola.

Nata nel 2016, La Lunga Notte delle Chiese ha avuto una notevole crescita, raccogliendo anno dopo anno numerose adesioni. Nel 2022 si è registrata la partecipazione di oltre 120 diocesi italiane, 150 chiese, e poi la Comunità Valdese Metodista e la Chiesa Protestante. Oltre 40.000 persone hanno preso parte alle iniziative organizzate. Il tema ufficiale dell’ottava edizione è incentrato attorno ad una domanda, ad una ricerca: “Dove sei?”. In un momento storico difficilmente interpretabile come quello attuale, si tratta di un interrogativo senza dubbio capace di far emergere profonde riflessioni. Anche quest’anno Cattolica Assicurazioni sostiene l’iniziativa de La Lunga Notte delle Chiese. La manifestazione gode del patrocinio, fra gli altri, del Pontificio Consiglio della Cultura. Sito internet ufficiale www.lunganottedellechiese.com