America Latina: concluso a Porto Rico il congresso continentale Caritas: “Vivere sinodalità, solidarietà e fraternità assieme ai poveri”

Congresso Caritas America Latina (Foto Caritas)

Al termine del XX Congresso latinoamericano e caraibico della Caritas, tenutosi a Porto Rico dal 1° al 4 giugno 2023, i partecipanti anno diffuso un messaggio finale, in cui, a partire dal “discernere e assumere impegni nel nuovo quadriennio che inizia (2023-2027)”, si impegnano a “vivere la sinodalità, la solidarietà e la fraternità, insieme ai poveri, per rinnovare la speranza, camminando insieme a tutte le Caritas della nostra regione”. Il testo impegna le Caritas “a servire i più vulnerabili di fronte alle ingiustizie che minacciano la persona umana e la nostra casa comune”. Una Caritas solidale, inclusiva, che genera fraternità e amicizia sociale, che promuove la cultura dell’incontro. La dichiarazione evidenzia come caratteristica delle Caritas il fatto che “ognuna di esse esprime la dimensione sociale dell’evangelizzazione, secondo la propria cultura ed esperienza”, a partire da un’opzione di Chiesa missionaria in ambito umanitario ed evangelizzatore. In questo compito, è stato evidenziato il ruolo fondamentale dei “volontari che servono quotidianamente i più svantaggiati”. La Caritas dell’America Latina e dei Caraibi afferma di accogliere “con affetto e semplicità le proposte di Papa Francesco per la nostra Chiesa: la sinodalità che crea fraternità e comunione e i quattro sogni dell’esortazione Querida Amazonia”, è cioè il sogno sociale, culturale, ecologico ed ecclesiale. Insieme a ciò, si impegnano, in questo tempo sinodale, “a servire le nostre comunità con il dinamismo della fraternità e della vicinanza affettiva ed effettiva”. Da qui la richiesta di una Caritas profetica, che lavori in rete e che non abbia “paura della novità, della creatività, di pensare e fare ciò che non abbiamo mai pensato o fatto prima”.