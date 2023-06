Ordine Malta: Cisom, i medici anestesisti rianimatori ottengono l’abilitazione all’ammaraggio forzato

Il personale medico anestesista rianimatore del Corpo italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Cisom, operativo al Primo Nucleo Elicotteri Guardia Costiera di Sarzana, ha ottenuto recentemente l’abilitazione all’ammaraggio forzato con Arev sul Modular Training Simulator (Mets). Il corso di formazione, articolato su quattro giornate, si è svolto presso la Base di Maristaeli Luni sede del Centro addestramento ammaraggio forzato, un’eccellenza nell’addestramento degli equipaggi di volo della Marina militare. Il corso, riservato normalmente al personale militare, è stato reso possibile grazie all’accordo riguardante la formazione del personale medico tra Guardia Costiera e Fondazione Cisom; alla disponibilità del comandante di Maristaeli capitano di Vascello Ilardi e del comandante Tassara di Saguarcost. La fase di addestramento, spiegano dal Cisom, ha visto coinvolti, per 4 giorni, oltre 4 istruttori che hanno seguito 9 discenti per 6 ore al giorno. I medici sono stati accompagnati passo-passo in un processo formativo complesso sia dal punto di vista fisico che mentale e che si è concluso con le quattro prove di ammaraggio forzato, che li hanno portati ad acquisire la capacità di abbandonare la cabina con e senza l’ausilio dell’Arev (autorespiratore). Il corso, offerto con altissima professionalità dalla Marina militare, rappresenta una pietra miliare nel percorso formativo dei medici anestesisti rianimatori Cisom operanti sugli elicotteri in missioni Sar.