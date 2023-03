Ue: Eurogruppo, ministri dei Ventisette affrontano il fallimento delle banche Usa e i rischi per le banche europee

Oggi e domani, 13 e 14 marzo, l’Eurogruppo e i ministri Ue dell’Economia e delle Finanze si riuniscono a Bruxelles. Si discuterà dell’andamento dell’inflazione nell’area dell’euro, del fallimento delle banche Usa e dei rischi per le banche europee. Lo comunica una nota diffusa a Bruxelles. Durante la riunione odierna dell’Eurogruppo, a cui parteciperanno il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e il commissario per l’Economia, Paolo Gentiloni, “i ministri faranno il punto sugli sviluppi macroeconomici e di bilancio nell’area dell’euro e sugli orientamenti di politica fiscale presentati dalla Commissione europea l’8 marzo, per l’adozione di una dichiarazione”. L’Eurogruppo tenterà di approvare alcuni punti per la revisione della governance economica della zona euro. Si discuterà anche degli “obiettivi strategici di un euro digitale” e del “coordinamento delle politiche economiche globali in vista delle prossime riunioni di primavera del Gruppo della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale”. Domani, Dombrovskis, Gentiloni e i commissari per il Bilancio, Johannes Hahn, e per i Servizi finanziari, Mairead McGuinness, parteciperanno all’Ecofin e presenteranno “gli orientamenti della politica di bilancio per il 2024” su cui l’Ecofin cercherà un accordo. Infine, la Commissione interverrà sulle “conseguenze economiche e finanziarie dell’invasione in Ucraina della Russia e sugli sviluppi dei mercati finanziari legati all’energia”.