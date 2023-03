Guerra in Ucraina: card. Parolin, “stiamo dando fondo a tutta la nostra creatività” a favore della pace

“Stiamo dando fondo a tutta la nostra creatività”. Così il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha descritto gli sforzi diplomatici della Santa Sede a favore della pace in Ucraina. “Quella della Santa Sede è una posizione diversa da quella degli Stati, è un approccio di lavoro concreto per la pace”, ha precisato a margine della presentazione, a Roma, del libro di padre Antonio Spadaro, “L’atlante di Francesco”. “Il primo passo dovrebbe essere quello del cessate il fuoco”, ha ribadito. Quanto ad un ipotetico viaggio del Papa, Parolin ha ricordato: “Il Santo Padre vorrebbe andare in entrambe le capitali, perché ritiene di poter svolgere un servizio alla pace solo se riuscirà ad incontrare i due presidenti”.