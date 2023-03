Unione europea: Comece, Assemblea a Roma dal 22 al 24 marzo per eleggere nuova Presidenza. Incontro con Papa Francesco e dialogo con il ministro Tajani

I vescovi dell’Unione europea si riuniranno a Roma dal 22 al 24 marzo per eleggere la loro nuova Presidenza. Lo fa sapere la Comece, Commissione degli episcopati dell’Ue, in una nota aggiungendo che l’elezione avverrà nell’ambito della sua Assemblea di primavera, che vedrà all’ordine del giorno un’udienza con Papa Francesco e una sessione di dialogo con il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani. Mercoledì 22 marzo, i delegati della Comece eleggeranno un nuovo presidente e i quattro vicepresidenti con mandato quinquennale che va dal 2023 al 2028. Il futuro presidente succederà il card. Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo, che dal 2018 ha guidato la Comece, “in un periodo – scrive nella nota la Comece – segnato da sfide scoraggianti come la Brexit, la pandemia di Covid-19 e l’invasione russa dell’Ucraina”. I quattro vicepresidenti saranno eletti rispettando la distribuzione geografica delle Conferenze episcopali Ue. Gli attuali vicepresidenti sono mons. Mariano Crociata (primo vicepresidente), mons. Jan Vokal e mons. Franz-Josef Overbeck. Mons. Noël Treanor, ex vicepresidente della Comece, che è stato nominato da Papa Francesco nunzio apostolico presso l’Unione europea nel novembre 2022. Sempre mercoledì 22, i vescovi dell’Ue incontreranno il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano. Giovedì 23 marzo, la nuova Presidenza, insieme a tutti i vescovi delegati dell’Ue e ai membri del Segretariato della Comece e ai loro familiari, saranno ricevuti da Papa Francesco. L’udienza sarà “occasione” per discutere “alcuni dei temi più cruciali per l’Europa, con particolare attenzione alla promozione della pace, alle politiche dell’Ue in materia di migrazione e asilo e alle elezioni del Parlamento europeo del 2024”. Sempre giovedì, i vescovi incontreranno Alexandra Valkenburg, ambasciatrice Ue presso la Santa Sede, e mons. Paul Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. In serata visiteranno la Conferenza episcopale italiana (Cei) e celebreranno la santa messa con il card. Matteo Zuppi. Venerdì 24 marzo l’Assemblea eleggerà anche i presidenti delle Commissioni Comece. Attualmente esistono tre Commissioni: Affari giuridici, Affari sociali e Azione esterna dell’Ue. Infine, l’Assemblea terrà un incontro di dialogo con Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri italiano, vicepresidente del Partito popolare europeo (Ppe) ed ex presidente del Parlamento europeo.