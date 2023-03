Guerra in Ucraina: Meloni, “il diritto del più forte non prevalga sulla forza del diritto”

“Sostenere chi si sta difendendo, perché non passi il principio che il diritto del più forte è più forte della forza del diritto”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha riassunto la posizione del governo sulla guerra in Ucraina. Intervenendo alla presentazione del libro di padre Antonio Spadaro, “L’Atlante di Francesco”, Meloni ha parlato anche della necessità di “una cooperazione allo sviluppo non predatoria e improntata alla misericordia”. “Fermare i trafficanti, garantire flussi regolari, accogliere chi viene nel nostro Paese dandogli le stesse opportunità dei nostri cittadini, senza pretendere che facciano lavori che i nostri cittadini non vogliono più fare”, la ricetta del governo per le migrazioni.