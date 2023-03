Quaresima: Nocera-Sarno, al via stasera gli Esercizi spirituali per laici. Mons. Giudice (vescovo), “riscoprire la dimensione battesimale della vita cristiana”

Ritorna, nella diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, l’appuntamento con gli Esercizi spirituali per i laici. La convocazione è per oggi 13, domani 14 e mercoledì 15 marzo, dalle 19.30 alle 21, nella cattedrale di San Prisco a Nocera Inferiore. Il tema scelto è “Dalle tenebre alla luce, itinerario pasquale attraverso il capitolo nono del Vangelo di Giovanni”.

Nell’invitare la comunità diocesana, il vescovo, mons. Giuseppe Giudice, ha scritto: “L’itinerario pasquale è un passaggio dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. Illuminati dal Vangelo di Giovanni (Gv 9,1-41), vogliamo riscoprire la dimensione battesimale della vita cristiana, come un cammino, un percorso, un passaggio dalla notte al giorno, dalle tenebre del Venerdì santo al mattino luminoso di Pasqua”.

Gli Esercizi spirituali per i laici saranno animati da gruppi di associazioni e movimenti ecclesiali che operano in diocesi. Ogni serata sarà scandita dalla preghiera, la meditazione biblica e l’adorazione eucaristica.