Diocesi: Meic Foligno, oggi pomeriggio incontro sulla “Democrazia”

“Democrazia: diritto e dovere per un futuro giusto e solidale”. Questo il titolo dell’incontro che si terrà nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 marzo, a Foligno per iniziativa del gruppo locale del Movimento ecclesiale di impegno culturale (Meic). Dalle 17.30, presso la Biblioteca Jacobilli in piazza San Giacomo, interverrà Roberto Gatti, già professore ordinario di Filosofia politica alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Perugia e presidente, negli anni 2005-2006, della Società italiana di Filosofia politica; attualmente dirige il periodico on line della Società e la rivista Cosmopolis. L’intervento di Gatti, che sarà introdotto da Alvaro Bucci del Meic di Foligno, sarà seguito da un dibattito a cui sono invitati i rappresentanti delle istituzioni e la cittadinanza.