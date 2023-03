10° anniversario Papa Francesco: mons. Marcianò (Omi), il suo è “un ministero di pastore dal quale nessuno si sente escluso, specie i più poveri”

“Santo Padre, le giunga l’augurio più caro per il decimo anniversario del Suo Pontificato. In questi anni il Signore l’ha chiamata a esercitare un ministero di pastore dal quale nessuno si sente escluso, specie i più poveri, e per tutti rappresenta un richiamo al primato della fraternità”. Così l’ordinario militare per l’Italia, Santo Marcianò, nel messaggio inviato al Papa. “Assieme a tutta la Chiesa dell’Ordinariato militare – ha proseguito il vescovo castrense – la accompagniamo con affetto e preghiera, sollecitati in particolare dal suo impegno a favore della persona umana, della giustizia e della pace. Auguri, Santità!”.