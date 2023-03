10° anniversario di Papa Francesco: L’Osservatore Romano, numero speciale per “dare voce ai testimoni”

“Dare la parola ai testimoni, nelle situazioni più diverse nel mondo. A chi ogni giorno riconosce il volto del Nazareno nei sofferenti, negli scartati, nei lontani. A chi racconta piccole grandi storie che documentano la forza inerme dell’amore e il miracolo del perdono in contesti di odio o di indifferenza”. È la scelta del quotidiano della Santa Sede, L’Osservatore Romano, per celebrare il decimo anniversario di pontificato di Jorge Mario Bergoglio. “Ciascuno di loro – spiegano Andrea Tornielli e Andrea Monda nell’editoriale di questo numero speciale – ha descritto il riverbero di uno dei principali temi del pontificato, componendo un mosaico che riaccende la speranza. Una speranza possibile, nonostante i tanti segni cupi ai quali purtroppo assistiamo, il primo dei quali è il rischio sempre più concreto per l’umanità di auto-distruggersi”. “Dar voce ai testimoni ci è sembrato il modo più consono per sintonizzarci con il popolo di Dio che vuol bene a Francesco e continua a pregare per lui”, concludono. Tra le testimonianze, quella della scrittrice e poetessa ebrea sopravvissuta alla Shoah, Edit Bruck.