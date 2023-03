Comunità energetiche: Roma, Pontificia Università Antonianum firma patto col Centro islamico culturale d’Italia

“Il discorso sulle comunità energetiche, come quasi ogni discorso sull’ambiente, necessita di superare il solo aspetto tecnico-scientifico e logistico-normativo: esso richiede uno spessore culturale che lo elevi a progetto sociale, politico e anche antropologico e generi un cambio di paradigma, una trasformazione della mentalità, della visione, dei gusti, prima ancora che dei comportamenti”. Lo spiega p. Giuseppe Buffon, decano della Facoltà di Teologia, presentando il convegno “Energie di pace: fare energia per la pace”, promosso dalla Pontificia Università Antonianum stamani, in sede, a Roma. “Agganciare la questione energetica con quella della pace offre una possibilità concreta per costruire una narrazione efficace intorno alle comunità energetiche – osserva –. Se poi si combatte una guerra anche per l’accaparramento dell’energia, l’avvio di una comunità energetica non produce solo un tornaconto economico degli attori, ma diventa strumento per una civiltà della pace”.

Nel corso della sessione mattutina dell’iniziativa, dopo i saluti di Agustín Hernández Vidales, rettore dell’Antonianum, è stato proiettato il video “Cos’è una comunità energetica?”. La sessione mattutina è culminata poi nella firma del patto per una comunità energetica, promossa da Pontificia Università Antonianum e Centro islamico culturale d’Italia – Grande Moschea di Roma.